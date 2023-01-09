Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв хоче карати "зрадників" РФ за законами воєнного часу

Олена РощінаПонеділок, 9 січня 2023, 07:59
Медведєв хоче карати зрадників РФ за законами воєнного часу
Дмитро Медведєв, фото "Єдиної Росії"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв запропонував діяти зі зрадниками Росії "за правилами воєнного часу" за допомогою "тихих груп".

Джерело: Дмитро Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Там на просторах інтернету/телеграмів відновилася дискусія про те, як бути зі зрадниками, які переметнулися до ворога і бажають загибелі своїй Вітчизні. Зокрема з деякими нікчемними недогризками лайна, які ще недавно зараховували себе до так званої інтелектуальної еліти.

Реклама:

Я вже нещодавно висловлювався на цю тему. Ну, тут пішла сурйозна розмова між начальниками, як діяти: "за законом" чи "за справедливістю". Доведеться дати уточнення.

Звісно, тільки за законом. А ось якщо закон не працює чи не досягає мети, то за особливими правилами воєнного часу. Згадаймо досвід Великої Вітчизняної, та й інших країн. За часів воєн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей, які їх результативно виконують".

Деталі: Медведєв не уточнив, що він має на увазі.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі депутати Держдуми РФ запропонували придумати комплекс обмежувальних заходів для критиків війни проти України (так званої "спеціальної військової операції"), які виїхали з Росії: позбавляти їх російського громадянства або забороняти їм в'їзд до РФ "років на 20".

Теми: МедведєввійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Медведєв
Медведєв з самого ранку почав лякати світ апокаліпсисом
Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії
Медведєв розмріявся, що Захід благатиме про переговори з РФ, хоч через десятиліття
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: