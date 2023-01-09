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Медведєв хоче карати "зрадників" РФ за законами воєнного часу

Олена РощінаПонеділок, 9 січня 2023, 08:59
Дмитро Медведєв, фото "Єдиної Росії"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв запропонував діяти зі зрадниками Росії "за правилами воєнного часу" за допомогою "тихих груп".

Джерело: Дмитро Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Там на просторах інтернету/телеграмів відновилася дискусія про те, як бути зі зрадниками, які переметнулися до ворога і бажають загибелі своїй Вітчизні. Зокрема з деякими нікчемними недогризками лайна, які ще недавно зараховували себе до так званої інтелектуальної еліти.

Я вже нещодавно висловлювався на цю тему. Ну, тут пішла сурйозна розмова між начальниками, як діяти: "за законом" чи "за справедливістю". Доведеться дати уточнення.

Звісно, тільки за законом. А ось якщо закон не працює чи не досягає мети, то за особливими правилами воєнного часу. Згадаймо досвід Великої Вітчизняної, та й інших країн. За часів воєн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей, які їх результативно виконують".

Деталі: Медведєв не уточнив, що він має на увазі.

Деякі депутати Держдуми РФ запропонували придумати комплекс обмежувальних заходів для критиків війни проти України (так званої "спеціальної військової операції"), які виїхали з Росії: позбавляти їх російського громадянства або забороняти їм в'їзд до РФ "років на 20".

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Теми: МедведєввійнаРосія
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