Медведєв хоче карати "зрадників" РФ за законами воєнного часу

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв запропонував діяти зі зрадниками Росії "за правилами воєнного часу" за допомогою "тихих груп".

Джерело: Дмитро Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Там на просторах інтернету/телеграмів відновилася дискусія про те, як бути зі зрадниками, які переметнулися до ворога і бажають загибелі своїй Вітчизні. Зокрема з деякими нікчемними недогризками лайна, які ще недавно зараховували себе до так званої інтелектуальної еліти.

Я вже нещодавно висловлювався на цю тему. Ну, тут пішла сурйозна розмова між начальниками, як діяти: "за законом" чи "за справедливістю". Доведеться дати уточнення.

Звісно, тільки за законом. А ось якщо закон не працює чи не досягає мети, то за особливими правилами воєнного часу. Згадаймо досвід Великої Вітчизняної, та й інших країн. За часів воєн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей, які їх результативно виконують".

Деталі: Медведєв не уточнив, що він має на увазі.

Деякі депутати Держдуми РФ запропонували придумати комплекс обмежувальних заходів для критиків війни проти України (так званої "спеціальної військової операції"), які виїхали з Росії: позбавляти їх російського громадянства або забороняти їм в'їзд до РФ "років на 20".