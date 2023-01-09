Прем'єри Чехії та Словаччини: Підсумком війни має стати перемога України

Результатом війни в Україні повинна стати перемога Києва, заявили прем’єр-міністри Чехії та Словаччини Петер Фіала та Едуард Гегер.

Про це вони говорили під час теледискусії Громадського радіо та телебачення Словаччини (RTVS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

"Я не бачу багато інших рішень, окрім того, що Україна переможе у цій справедливій обороні. Я вважаю боргом західних країн повністю підтримувати Україну, тому що вона веде жорстоку війну проти супротивника, що перевершує її за чисельністю", - сказав чеський прем'єр Фіала. Він також висловився за збереження незалежності та територіальної цілісності України.

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За словами Фіали, Росія не розраховувала на хоробрість українців і єдність Євросоюзу в конфлікті.

Глава чеського уряду також згадав про посилення НАТО у зв'язку з планованим вступом Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

За словами глави словацького уряду Едуарда Гегера, Україна повинна виграти боротьбу. Він сказав, що не можна розраховувати на те, що Росія не нападе й на інші держави.

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Фіала захистив санкції, які країни Заходу ввели проти Росії після її вторгнення в Україну. За його словами, енергетична криза в Європі показала, що країни не повинні бути залежними від східних диктатур у будь-якому стратегічному питанні, наприклад, у постачанні нафти, природний газ або чипів.

Нагадаємо, чеський уряд на початку року підтримав збільшення витрат на оборону до 2% ВВП.

Між тим, наприкінці 2022 року Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard замість переданих Україні Т-72.