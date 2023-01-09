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Україна просила у Грузії повернути раніше передані їй "Буки" - дипломат

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 10:21

Київ просив Тбілісі передати комплекси "Бук", які були надані Грузії Україною під час війни 2008 року.

Про це йдеться у статті тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова.

"Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну" - зазначив він.

Зокрема, Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року.

Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси.

"Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ" - заявив Касьянов.

Наприкінці грудня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва. 

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Раніше Гарібашвілі виключив надання Україні військової допомоги.

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