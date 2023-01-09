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Україна просила у Грузії повернути раніше передані їй "Буки" - дипломат

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 09:21

Київ просив Тбілісі передати комплекси "Бук", які були надані Грузії Україною під час війни 2008 року.

Про це йдеться у статті тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова.

"Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну" - зазначив він.

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Зокрема, Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року.

Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси.

"Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ" - заявив Касьянов.

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Наприкінці грудня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва. 

Раніше Гарібашвілі виключив надання Україні військової допомоги.

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