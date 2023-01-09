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Дуда скликав Бюро нацбезпеки, говоритимуть про війну в Україні

Понеділок, 9 січня 2023, 09:40

Президент Польщі Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та урядових міністрів на зустріч у Бюро національної безпеки, де мова йтиме про актуальну ситуацію щодо війни в Україні. 

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера, пише "Європейська правда".

"Президент хоче обговорити поточну ситуацію з безпекою та політику альянсу, пов’язану з війною в Україні", – написав Сівера. Зустріч запланована на другу половину дня.

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Нагадаємо, днями прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився підтвердити або спростовувати повідомлення про те, що Україна надіслала запит про отримання танків Leopard 2 німецького виробництва. Але він сказав, що з президентом Дудою веде переговори, які будуть спрямовані на створення більш широкої коаліції країн, які могли б передати цю важку, сучасну техніку.

Польський прем’єр додав, що обговорював питання передання Україні західних танків із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

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Теми: Польщавійна
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