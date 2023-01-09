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РФ готує вихід з конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 13:10

Господар Кремля Владімір Путін хоче припинити участь Росії в конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією.

Відповідний законопроєкт він вніс у Держдуму РФ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Йдеться про денонсацію конвенції, підписаної від імені Російської Федерації у Страсбурзі 27 січня 1999 року.

У законопроєкті пояснюється, що таке рішення ухвалюється у зв'язку з ухваленням Комітетом міністрів Ради Європи рішення про призупинення членства РФ у Групі держав проти корупції (ГРЕКО).

Відповідно до умов цього рішення членство РФ у ГРЕКО припиняється, за винятком випадків проведення ГРЕКО моніторингу виконання Росією зобов'язань, що випливають з конвенції, при цьому РФ позбавляється права участі в обговоренні або прийнятті доповідей, а також права голосу, наголошується в пояснювальній записці до проєкту.

Денонсація Російською Федерацією Конвенції не спричинить додаткових витрат із бюджету, наголошується в документі.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення виключити Росію з організації через вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

У зв’язку з виключенням з організації з 16 вересня Росія перестала бути відповідачем у позовах через порушення Європейської конвенції про права людини.

Росія, згідно з Конвенцією про права людини, зобов’язана виконати всі рішення Європейського суду з прав людини, ухвалені до 16 вересня 2022 року.

Детальніше про це читайте у статті: РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.

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Теми: РосіяЄС
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