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Тікаючи з Лиману, росіяни вбивали і ґвалтували цивільних – перехоплення СБУ

Євген КізіловПонеділок, 9 січня 2023, 16:42
Getty Images

Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка свідчить, що при відступі з Лиману Донецької області росіяни вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

Джерело: СБУ на YouTube

Пряма мова окупанта: "Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали".

Деталі: У спецслужбі запевнили, що ці слова задокументовані і стануть ще одним доказом у Гаазі.

Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії РФ Служба безпеки відкрила уже понад 21 тисячу кримінальних проваджень. Зокрема, за матеріалами СБУ у міжнародний розшук оголошено росіянку, яка навесні "благословляла" свого чоловіка ґвалтувати українок.

Нагадаємо: У телефонних розмовах російських окупантів, які перехоплює СБУ, їхні близькі, друзі та знайомі радять їм грабувати майно українців, ґвалтувати, катувати і вбивати жінок, дітей і беззбройних людей.

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Теми: війнаСБУРосія
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