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В Оренбурзькій області РФ згорів табір для мобілізованих – ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 січня 2023, 16:18
В Оренбурзькій області РФ згорів табір для мобілізованих – ЗМІ
Ілюстративне фото Getty Images

В Оренбурзькій області Росії згорів наметовий табір для мобілізованих, 5 днів тому такий самий випадок стався в Черемушках Омської області.

Джерело: видання "7х7 - Горизонтальная Россия"

Дослівно: "Пожежа сталася під ранок 9 січня в навчальній частині в Нижній Павлівці. За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, що чергувала в частині, нібито опинилася без тиску".

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Деталі: Військовим довелося чекати міських рятувальників. Імовірними винуватцями пожежі мобілізований назвав п'яних офіцерів. Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області.

Батько одного з них розповів виданню, що сина всередині не було, він повертався в частину з відпустки. Але сім'я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправленням і після, перетворилися на попіл.

Видання нагадує, що 5 днів тому наметовий табір мобілізованих загорівся в Черемушках Омської області. За словами губернатора, причиною стала іскра від печі.

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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