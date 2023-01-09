Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо Росії

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 17:43

Європейський союз вестиме тісний діалог з країнами Групи семи щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії.

Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив  постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

При цьому він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо РФ стає дедалі складніше.

Реклама:

"Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і ЄС

Крім того, Швеція, яка почала головування в Євросоюзі, пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і G7.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба виступив за те, щоб у 2023 році Захід все ж запровадив санкції проти російського патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) і призвів до повалення оборонного комплексу Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: