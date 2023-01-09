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ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо Росії

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 18:43

Європейський союз вестиме тісний діалог з країнами Групи семи щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії.

Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив  постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

При цьому він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо РФ стає дедалі складніше.

"Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і ЄС

Крім того, Швеція, яка почала головування в Євросоюзі, пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і G7.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба виступив за те, щоб у 2023 році Захід все ж запровадив санкції проти російського патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) і призвів до повалення оборонного комплексу Росії.

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Теми: ЄСсанкціїРосія
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