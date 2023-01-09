ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо Росії

Європейський союз вестиме тісний діалог з країнами Групи семи щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії.

Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

При цьому він зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо РФ стає дедалі складніше.

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"Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на Росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і ЄС

Крім того, Швеція, яка почала головування в Євросоюзі, пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і G7.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба виступив за те, щоб у 2023 році Захід все ж запровадив санкції проти російського патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) і призвів до повалення оборонного комплексу Росії.