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ЗСУ потроху деокуповують Україну в бік Кремінної – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 9 січня 2023, 18:40
ЗСУ потроху деокуповують Україну в бік Кремінної – ОВА
Getty Images

На Сватівському та Кремінському напрямках Збройні сили України просуваються вперед, вдається потроху деокуповувати територію в бік Кремінної.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в етері телемарафону і в Telegram

Деталі: За його словами, окупанти постійно підтягують туди нові резерви.

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Також, як повідомляє Гайдай, у понеділок у результаті обстрілів росіянами одного зі звільнених населених пунктів Луганщини двоє цивільних загинули і двоє отримали поранення.

Голова ОВА розповів, що росіяни постійно атакують та обстрілюють Білогорівку, але українські військові там покращили свої позиції і міцно тримаються.

За його інформацією, у Новоселівському окупанти не залишили жодної вцілілої будівлі.

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Теми: Луганська областьвійнадеокупація
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