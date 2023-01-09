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Віцепрезидент Єврокомісії на зустрічі з Зеленським у Києві обговорив ситуацію в енергетиці України

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 19:57

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом, який прибув із візитом до Києва.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував Тіммерманса про стан енергетичної системи України, яка регулярно зазнає цілеспрямованих ракетних ударів з боку Росії, та про необхідну допомогу, якої потребує наша країна для проходження зими.

"Сьогодні, коли ми захищаємо нашу енергетику разом із Європейським Союзом, і Шарль Мішель, і Урсула фон дер Ляєн, і інші лідери ЄС допомагають нам, зокрема в наданні Україні таких необхідних генераторів і трансформаторів", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що під час відбудови Україна робитиме акцент на реалізації "зелених" проєктів і готова стати одним із європейських хабів сучасної "зеленої" енергетики. Президент також подякував за ініціативу щодо започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів.

"Ми вже маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому Європейський Союз має бути незалежним від будь-яких рішень РФ. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у "зеленій" енергетиці", – сказав він.

У пресслужбі глав держави також повідомили, що співрозмовники обговорили комплекс актуальних питань двостороннього порядку денного, зокрема в контексті підготовки саміту Україна – ЄС, проведення якого заплановане на 3 лютого в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна уклала домовленості про постачання трансформаторів і генераторів із низкою країн Європи, необхідних для підтримання функціонування постраждалої через обстріли РФ енергетичної системи. 

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Теми: ЄСЗеленськийенергетикаКиїв
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