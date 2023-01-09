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Глава Київщини перевірив оборону області: "Триває укріплення рубежів"

Євген КізіловПонеділок, 9 січня 2023, 19:05
Глава Київщини перевірив оборону області: Триває укріплення рубежів

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба побував з робочою поїздкою на оборонних позиціях регіону.

Джерело: Кулеба в Telegram

Деталі: За його словами, у Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій. Зокрема він перевірив, як облаштовані вогневі споруди та бліндажі.

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Пряма мова: "У постійній комунікації та плідній співпраці з військовими. Нарощуємо рубежі, забезпечуємо бійців усім необхідним – технікою, спецзасобами та оснащенням. Важливо, щоб наші військові перебували в комфортних умовах. Робота триває".

Чому це важливо: Останнім часом з'являється все більше новин, що Росія перекидає до Білорусі, яка межує з Київщиною, військову техніку і солдатів.

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Теми: Київська областьБілорусьвійнаРосія
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