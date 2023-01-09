Глава Київщини перевірив оборону області: "Триває укріплення рубежів"
Понеділок, 9 січня 2023, 20:05
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба побував з робочою поїздкою на оборонних позиціях регіону.
Джерело: Кулеба в Telegram
Деталі: За його словами, у Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій. Зокрема він перевірив, як облаштовані вогневі споруди та бліндажі.
Пряма мова: "У постійній комунікації та плідній співпраці з військовими. Нарощуємо рубежі, забезпечуємо бійців усім необхідним – технікою, спецзасобами та оснащенням. Важливо, щоб наші військові перебували в комфортних умовах. Робота триває".
Чому це важливо: Останнім часом з'являється все більше новин, що Росія перекидає до Білорусі, яка межує з Київщиною, військову техніку і солдатів.