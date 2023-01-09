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Постачанням дронів Росії Іран може сприяти воєнним злочинам – Білий дім

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 19:17

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, продаж Іраном бойових безпілотників Росії для використання проти України означає, що Тегеран може "сприяти широкомасштабним воєнним злочинам".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Салліван сказав журналістам під час поїздки президента США Джо Байдена до Мексики.

За його словами, що Іран вирішив "піти шляхом, у якому їхня зброя використовується для вбивства цивільних осіб в Україні і має на меті занурити міста в холод і темряву, що, на наш погляд, ставить Іран у таке становище, коли він потенційно може сприяти широкомасштабним воєнним злочинам".

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Радник Байдена нагадав, що США й союзники запровадили санкції проти Ірану для обмеження його здатності виготовляти й передавати дрони Росії, та визнав, що "спосіб, у який вони фактично здійснюють їх (операції з передавання дронів) фізично, робить фізичну заборону складним завданням".

Як зазначає AP, заява Саллівана стала одним із найбільш гострих звинувачень проти Ірану відтоді, як він почав надавати Росії зброю для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.

Адміністрація Байдена раніше оголосила, що розглядає способи впливу на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю, а також ведуть переговори з приватними компаніями, чиї деталі були використані у виробництві.

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Нагадаємо, у листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

Теми: РосіязброяІранСША
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