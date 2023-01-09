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"Під Херсон мене хочуть, там д*па": ГУР опублікувало дзвінок окупанта, який тікає з України

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 9 січня 2023, 20:17
Під Херсон мене хочуть, там д*па: ГУР опублікувало дзвінок окупанта, який тікає з України
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українська розвідка опублікувала перехоплення дзвінка окупанта, який намагається звільнитися та повернутися назад до Росії, бо командування планує відправити його під Херсон.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Пряма мова: 

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– Не знаю. Там, здається, нас у Росію вивозять, на переформування. Там потім під Херсон, як кажуть... Ось... І я думаю, там бл*ть, якщо в Росію (з виїздом до РФ - ред.) все вийде, то я бл*ть більше не поїду вже, спробую петлянути, та там у Печенгу з*бати. В інших батальйонах бл*ть звільняють після закінчення терміну контракту. А в цій 200 бригаді ніх*ра ніхто не хоче робити. Найбільш конч*на бригада... 

Коротше, вчора командиру батальйону, комбату там, поставили йому запитання "Що щодо звільнення?". Він сказав: "Усе вирішуйте через ротного", ну, командира роти.

...

ВІДЕО ДНЯ

Нехай піднімають, вирішують питання. Тому що зараз, якщо хочуть під Херсон закидати, там взагалі, кажуть, д*па повна.

Теми: Херсонрозвідка
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