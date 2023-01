Зеленський поговорив з прем’єром Чехії про подальшу допомогу та українську "формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Чехії Петром Фіалою, у якій обговорював з ним подальшу підтримку та реалізацію запропонованої Києвом "формули миру".

Зеленський розповів, що подякував Петру Фіалі за підтримку Чехії на рівні Євросоюзу під час її головування у Раді ЄС у 2022 році, а також розповів про ситуацію на фронті та ризики ескалації з боку Росії.

"Ми цінуємо важливу оборонну підтримку та очікуємо її посилення. Особливу увагу приділили українській "формулі миру", - зазначив Володимир Зеленський.

