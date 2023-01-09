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Зеленський поговорив з прем’єром Чехії про подальшу допомогу та українську "формулу миру"

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 20:25

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Чехії Петром Фіалою, у якій обговорював з ним подальшу підтримку та реалізацію запропонованої Києвом "формули миру".

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що подякував Петру Фіалі за підтримку Чехії на рівні Євросоюзу під час її головування у Раді ЄС у 2022 році, а також розповів про ситуацію на фронті та ризики ескалації з боку Росії. 

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"Ми цінуємо важливу оборонну підтримку та очікуємо її посилення. Особливу увагу приділили українській "формулі миру", - зазначив Володимир Зеленський. 

Петр Фіала ще не опублікував переказ розмови. 

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Нагадаємо, прем’єр Чехії під час поїздки на підприємство оборонпрому особисто підписав один з танків Т-72, який невдовзі відправлять в Україну. 

Теми: ЗеленськийЧехіяпрезидентпрем'єр
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