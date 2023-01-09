США уклали контракт із виробником протидронових систем VAMPIRE, які обіцяли Україні ще в серпні

Американська компанія L3Harris Technologies у понеділок оголосила про укладання контракту з міністерством оборони США на 40 мільйонів доларів на постачання 14 ракетних комплексів VAMPIRE, призначених для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з контрактом, L3Harris встановить комплекти VAMPIRE на транспортні засоби, надані американським урядом, для оперативної бойової підтримки на полі бою в Україні. Перші чотири системи будуть поставлені до середини 2023 року, решта десять – до кінця 2023 року.

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"Ми прагнемо підтримувати стратегічного партнера США з надійним потенціалом, оскільки народ України продовжує захищати свою країну і відстоювати свою незалежність", – заявив Люк Савуа, керівник підрозділу розвідки, спостереження та рекогносцировки L3Harris.

Прототип VAMPIRE, представлений Пентагону у квітні 2022 року, був обраний у серпні в межах пакету допомоги у сфері безпеки вартістю три мільярди доларів у межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.

Ракетний комплекс VAMPIRE використовує високочутливі датчики для відстеження загроз, зокрема безпілотників, а потім перехоплює їх за допомогою боєприпасів з лазерним наведенням. Система спроєктована таким чином, щоб поміститися в кузові комерційного пікапа.

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Як зазначає The Wall Street Journal, ані L3Harris, ані міністерство оборони США не пояснили затримки в чотири місяці з укладанням контракту, що може свідчити про труднощі Вашингтона й союзників у допомозі Україні з протидії атакам безпілотників.

Минулого тижня, нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки України у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який містить зокрема бойові машини піхоти Bradley.

У Білому домі запевняють, що США мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть.