Сенатор США після зустрічі із Зеленським: Путін – як Гітлер, його треба зупинити в Україні

Американський незалежний сенатор Ангус Кінг, який минулого тижня зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві, заявив, що дії Владіміра Путіна в Україні нагадують нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

Про це Кінг розповів в інтерв’ю CBS News, яке цитує "Європейська правда".

"Було б катастрофічно припинити допомогу Україні в цей момент. Я просто попросив би тих людей, які піднімають ці галасливі голоси, почитати трохи історії. Погугліть Судети в 1938 році, Рейнську область в 1936 році, коли Гітлера можна було зупинити", – сказав сенатор.

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"Коли його не зупинили, ми отримали 55 мільйонів смертей по всьому світу. Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відновити Радянський Союз… І зараз його можна зупинити", – додав він.

Окремо Кінг наголосив на питанні підзвітності американської допомоги, яка надається Україні, повторивши тезу Зеленського про те, що це не благодійність.

"Ми зустрічалися з багатьма офіцерами й рядовими, їхніми фінансистами… Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який приїде, здається, наступного місяця. Я був дуже вражений рівнем підзвітності. І тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються даремно, я не думаю, що він витримує критики", – сказав сенатор.

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Нагадаємо, раніше виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс висловив думку, що президент Росії Владімір Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.