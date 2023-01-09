Зеленський збирав Ставку: Бахмут, Соледар, Кремінна, Сватове – найближчі перспективи

Під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили, зокрема, ситуацію в Бахмуті, Соледарі, Кремінній та Сватовому.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні чергове засідання Ставки головнокомандувача. Головна увага – ситуації на Донеччина та Луганщині, саме тих напрямках, які зараз є найгарячішими. Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове – загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва з Донбас триває".

Реклама:

Деталі: Зеленський наголосив, що результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення усього українського Донбасу.