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Білий дім: США мають гарантований план підтримки України на весь 2023 рік

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 23:50

Сполучені Штати мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це журналістам у понеділок заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики – як республіканці, так і демократи – спираються на цю підтримку. Тому розмови про те, що з цього питання існують глибокі розбіжності, є недоречними.

Салліван звернув увагу на статтю колишньої держсекретарки США Кондолізи Райз та ексміністра оборони Роберта Гейтса у The Washington Post, де вони виступили із закликом негайно збільшити підтримку для України.

"Вона (стаття) з'явилася, здається, протягом 24 годин після того, як Сполучені Штати оголосили про найбільший, наймасштабніший, найвпливовіший пакет військової допомоги Україні з початку війни на понад три мільярди доларів", – нагадав радник Байдена.

Крім того, додав він, Конгрес США ухвалив, а президент Джо Байден – підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже 45 мільярдами доларів допомоги Україні та союзникам, тоді як Білий дім просив про 37 мільярдів.

"Ми починаємо їх (кошти) виділяти, і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували чи забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну – як необхідну їй безпекову допомогу, так і економічну, гуманітарну та енергетичну – є підтвердженою та непохитною упродовж всього 2023 року", – наголосив Салліван, додавши, що за підтримку України виступає більшість американців.

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Теми: СШАміжнародні відносини
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