Обстріли Сумщини: ворог гатив по 5 громадах

Протягом 31 січня російські окупанти здійснили обстріли 5 територіальних громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Як уже повідомлялося, близько 18.20 ворог завдав, ймовірно, ракетного удару по Шосткинській громаді, зафіксовано 1 "прильот". Снаряд влучив по території одного з підприємств в місті Шостка, є поранені мирні жителі та руйнування.

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По території Краснопільської громади росіяни з самого ранку били з мінометів, зафіксовано 21 "приліт".

На Юнаківську громаду ворожий БпЛА скинув 2 вибухових пристрої.

Білопільську громаду противник обстрілював з артилерії (1 "приліт") та мінометів (11 "прильотів").

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На території Середино-Будської громади зафіксовано мінометний обстріл, було 7 "прильотів".

Окрім Шосткинської громади, в усіх інших випадках обійшлося без наслідків.