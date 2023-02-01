Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: ворог гатив по 5 громадах

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 00:40
Наслідки обстрілів, ілюстративне фото Getty Images

Протягом 31 січня російські окупанти здійснили обстріли 5 територіальних громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Як уже повідомлялося, близько 18.20 ворог завдав, ймовірно, ракетного удару по Шосткинській громаді, зафіксовано 1 "прильот". Снаряд влучив по території одного з підприємств в місті Шостка, є поранені мирні жителі та руйнування.

По території Краснопільської громади росіяни з самого ранку били з мінометів, зафіксовано 21 "приліт".

На Юнаківську громаду ворожий БпЛА скинув 2 вибухових пристрої.

Білопільську громаду противник обстрілював з артилерії (1 "приліт") та мінометів (11 "прильотів").

На території Середино-Будської громади зафіксовано мінометний обстріл, було 7 "прильотів".   

ВІДЕО ДНЯ

Окрім Шосткинської громади, в усіх інших випадках обійшлося без наслідків.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: традиційну і в вузькому форматі

фотоКерівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні грошей на відбудову

Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро

Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

ОновленоРосіяни знову ракетами атакували Краматорськ, влучили у поліклініку і житлові будинки

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині ракета влучила у підприємство, є поранені
Росіяни били по Сумщині з мінометів і артилерії, скидали ВОГ
Сумщина: росіяни обстріляли 6 громад
Останні новини
23:35
Двоє волонтерів із Норвегії отримали поранення під час обстрілу Бахмута
23:28
Зеленський: Україна заслуговує наблизитись до переговорів про вступ до ЄС у 2023 році
23:19
У США вважають, що Україні доведеться відійти від Бахмута і чекати танків – ЗМІ
22:48
Україна задоволена домовленістю з ЄС про оцінку прогресу України – Шмигаль
22:45
В МВС почали формувати добровольчі штурмові бригади "Гвардія наступу" 
22:24
У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні
22:16
Економічні новини 2 лютого: Україна ввійде в "Єдиний ринок" ЄС, P&G – спонсор війни
22:05
Зеленський збирав Ставку: традиційну і в вузькому форматі
21:54
Повернення декларування для депутатів: петиція набрала необхідні голоси
21:48
Космодром, НЛО, північне сяйво: найкращі фото з гугл-панорам зібрали на одній платформі
Усі новини...