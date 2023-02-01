Росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини за добу

4 людини загинули та 6 отримали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 31 січня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 31 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі. Ще 6 людей в області дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Станом на ранок 1 лютого, від рук окупантів загинули щонайменше 1 339 мирних жителів Донеччини та дістали поранення ще щонайменше 2 939.



Кириленко підкреслює, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



