Окупанти б'ють касетними боєприпасами по Донеччині, накрили вогнем 21 населений пункт Херсонщини – ОВА

Минулої доби окупанти поливали вогнем з реактивних систем залпового вогню 21 населений пункт Херсонської області, касетними боєприпасами вдарили по селищам Шевченко та Бурлацьке Комарської громади Донецької області.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: РФ не припиняє терор мирного населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту зокрема: Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне та місто Херсон.

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За добу через російську агресію одна людина загинула та ще одна дістала поранення.

Окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, російські окупаційні війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка Скадовськоо району, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

Зі звільненої Херсонщини автотранспортом евакуйовано 53 особи, з них одна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Донеччина: напередодні відбувся обстріл околиць с.Дачне поблизу Курахового.

Поранених та загиблих немає.

Також вчора вдень — ракетний обстріл касетними боєприпасами селищ Шевченко та Бурлацьке Комарської громади. Руйнувань зазнали 5 житлових будинків та складське приміщення у с-щі Шевченко. Жертв та поранених серед цивільних немає.

Напруженою залишається ситуація поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара.

На Донеччині 4 загиблих, 6 поранених за добу.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджено об’єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

Чернігівщина: 2 обстріли за добу, Новгород-Сіверський район, із мінометів та ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад області: Шосткинської, Середино-Будської, Краснопільської, Білопільської, Юнаківської.

В Шосткинській громаді постраждали двоє мирних жителів. Їм надана невідкладна медична допомога. Інша інформація уточняється.

Вночі обстріли громад Сумщини продовжились: ворожий БпЛА здійснив скидання 2 ВОГ на територію Краснопільської ТГ. Без втрат.

По Шосткінській громаді завдано ракетного удару. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Малинівка, Полтавка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Кам'янське, Степове, Плавні, Малі Щербаки.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина: за минулу добу окупанти вдарили по Марганецькій та Мирiвськiй громадах, що на Нікопольщинi, а також по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Ворог гатив зі ствольної артилерії. російські снаряди понівечили аграрне підприємство та лінії електропередач.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина: сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Цивільний чоловік 60 років отримав осколкове поранення та був госпіталізований.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог з мінометів та артилерії обстріляв райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп’янська, Кислівки і Котлярівки.

У смт Дворічна внаслідок обстрілу було пошкоджено диспетчерську Державної пожежно-рятувальній частині та пошкоджено автомобіль.

У с. Шипувате Куп'янського району зафіксовано удар 2 ракетами С-300. Вони влучили в землю поруч з Будинком культури.

Луганщина: на Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Новоселівського і Ковалівки.

На Лиманському напрямку вогневого ураження з боку росіян зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва.

Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках та продовжує зазнавати втрат.

Ситуація в області залишається складною.