Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії розповіла про мету російських обстрілів звільненого Херсона

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 09:16
Розвідка Британії розповіла про мету російських обстрілів звільненого Херсона
Скриншот з deepstatemap.live

Російське командування наказало обстрілювати звільнений Херсон, швидше за все, щоб знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Останніми днями найінтенсивніші обстріли в ході конфлікту, ймовірно, відбувалися вздовж річки Дніпро на півдні України. У тому числі продовжувався російський обстріл міста Херсона, артилерія вела вогонь зі східного берега річки", – йдеться в огляді.

Реклама:

29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох цивільних осіб у Херсоні, а два іноземні судна, пришвартовані на річці, були пошкоджені, що призвело до розливу нафти.

"Херсон залишається найбільш постійно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точна причина, через яку Росія витрачає тут свої виснажені запаси боєприпасів, незрозуміла. Проте, швидше за все, командування частково має на меті знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро", – вважає британська розвідка.

Нагадаємо, в грудні поблизу Херсона під обстріл потрапили італійські кореспонденти. 

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці січня під час атаки, яку російські війська здійснили увечері у вівторок на Херсон, виникла пожежа на судні під турецьким прапором.

Теми: ХерсонРосіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: