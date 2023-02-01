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Розвідка Британії розповіла про мету російських обстрілів звільненого Херсона

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 10:16
Скриншот з deepstatemap.live

Російське командування наказало обстрілювати звільнений Херсон, швидше за все, щоб знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Останніми днями найінтенсивніші обстріли в ході конфлікту, ймовірно, відбувалися вздовж річки Дніпро на півдні України. У тому числі продовжувався російський обстріл міста Херсона, артилерія вела вогонь зі східного берега річки", – йдеться в огляді.

29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох цивільних осіб у Херсоні, а два іноземні судна, пришвартовані на річці, були пошкоджені, що призвело до розливу нафти.

"Херсон залишається найбільш постійно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точна причина, через яку Росія витрачає тут свої виснажені запаси боєприпасів, незрозуміла. Проте, швидше за все, командування частково має на меті знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро", – вважає британська розвідка.

Нагадаємо, в грудні поблизу Херсона під обстріл потрапили італійські кореспонденти. 

Наприкінці січня під час атаки, яку російські війська здійснили увечері у вівторок на Херсон, виникла пожежа на судні під турецьким прапором.

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Теми: ХерсонРосіявійнарозвідка
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