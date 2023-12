Президент Австрії прибув до Києва і привіз генератори

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув до Києва

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом

Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - зазначив Ван дер Беллен.

