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Президент Австрії прибув до Києва і привіз генератори

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 12:01

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув до Києва

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом 

Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - зазначив Ван дер Беллен.

Це перша поїздка за кордон після початку другого президентського терміну Ван дер Беллена. Зазвичай австрійський президент під час своєї першої закордонної поїздки їде до Швейцарії чи столиці ЄС Брюсселя. 

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Як він розповів у відеозверненні у Twitter, у Києві він зустрінеться з президентом Зеленським, а австрійська делегація представить конкретну нову допомогу Австрії - вкрай необхідні генератори.

"Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо", - сказав президент Австрії.

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну, заявили раніше цього тижня міністри оборони двох країн.

Теми: АвстріяпрезидентУкраїна
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