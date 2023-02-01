Президент Австрії прибув до Києва і привіз генератори

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув до Києва

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом

Реклама:

Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - зазначив Ван дер Беллен.

Arrived in Kyiv.



After almost one year of war, #Ukraine is not forgotten. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – we stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Це перша поїздка за кордон після початку другого президентського терміну Ван дер Беллена. Зазвичай австрійський президент під час своєї першої закордонної поїздки їде до Швейцарії чи столиці ЄС Брюсселя.

Як він розповів у відеозверненні у Twitter, у Києві він зустрінеться з президентом Зеленським, а австрійська делегація представить конкретну нову допомогу Австрії - вкрай необхідні генератори.

"Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо", - сказав президент Австрії.

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну, заявили раніше цього тижня міністри оборони двох країн.