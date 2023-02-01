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Білорусь показала свої "Іскандери"

Олександр ШумілінСереда, 1 лютого 2023, 13:05
Білорусь показала свої Іскандери
Фото: Міноборони Білорусі

Білоруські військові почали самостійно обслуговувати оперативно-тактичного ракетного комплекса "Іскандер".

Джерело: Міноборони Білорусі, аналітична група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Блоруське відомство повідомило, що військовослужбовці приступили до "повної самостійної експлуатації оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Аналітики із "Беларуского Гаюна" вказують, що на опублікованих відео МО РБ замазані нарукавні знаки військовослужбовців, які експлуатують "Іскандери".

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Дослівно: "Найімовірніше, комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади (в/ч 61732, Осиповицький район), на озброєнні якої перебувають 3 дивізіони радянських ТРК "Точка-У".

 
 

Передісторія:

В грудні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на бойове чергування в країні поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс "Іскандер".

ВІДЕО ДНЯ

У жовтні 2022 року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що найближчим часом у війська РБ надійдуть ракетні комплекси "Іскандер" і системи ППО "С-400".

Теми: Білорусьзброя
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