Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти зранку обстріляли газопровід на Харківщині, є поранений

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 лютого 2023, 14:28
Окупанти зранку обстріляли газопровід на Харківщині, є поранений
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти зранку 1 лютого обстріляли газопровід, житловий будинок та приватні авто у Куп’янському районі Харківщини, внаслідок чого отримав поранення один цивільний.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури 

Дослівно: "1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, отримав поранення 66-річний цивільний. Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 
 
 

Теми: Харківська областьобстрілгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: