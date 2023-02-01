Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти зранку обстріляли газопровід на Харківщині, є поранений

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 лютого 2023, 15:28
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти зранку 1 лютого обстріляли газопровід, житловий будинок та приватні авто у Куп’янському районі Харківщини, внаслідок чого отримав поранення один цивільний.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури 

Дослівно: "1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі".

Деталі: За даними слідства, отримав поранення 66-річний цивільний. Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 
 
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьобстрілгаз
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

відео"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

США дадуть Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: пришлють не раніше жовтня - ЗМІ

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW

Усі новини...
Харківська область
Застрелив, розчленував і підпалив: вирахували окупанта з РФ, який убив цивільного
Окупанти гатили по Харківщині: у Вовчанську вбили цивільного
Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув мирний мешканець – Харківська ОВА
Останні новини
13:54
Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над покаранням Росії за злочин агресії
13:53
Danone може продати частину активів у РФ з можливістю викупу – ЗМІ
13:52
фотоЧерез російські обстріли у Херсоні палав торговий центр
13:50
Українці за три дні обміняли понад 750 тисяч ламп розжарювання на LED
13:49
ОновлюєтьсяМінування, справа проти в.о. директорки та інші подробиці конкурсу очільника Довженко-Центру
13:44
Ворожий штурмовик Су-25 знищили з "Ігли" нацгвардійці під Бахмутом
13:35
Мовний омбудсмен отримав скарги на медзаклади, які не обслуговують пацієнтів українською
13:27
Курс валют на 3 лютого: долар та євро "на чорному ринку" дешевшають
13:25
Українці вимагають повернути електронне декларування: петиція зібрала 25 тисяч голосів
13:18
Шкільний офіцер поліції з Одеси проводить онлайн-уроки для дітей у прифронтовій зоні
Усі новини...