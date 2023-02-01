Окупанти зранку обстріляли газопровід на Харківщині, є поранений

Російські окупанти зранку 1 лютого обстріляли газопровід, житловий будинок та приватні авто у Куп’янському районі Харківщини, внаслідок чого отримав поранення один цивільний.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі".

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Деталі: За даними слідства, отримав поранення 66-річний цивільний. Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).