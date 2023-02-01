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Директор ДБР слідом за Малюком і Костіним відрапортував про успіхи обшуків

Олександр ШумілінСереда, 1 лютого 2023, 16:30
Директор ДБР слідом за Малюком і Костіним відрапортував про успіхи обшуків
Фото: ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов назвав "лише початком" низку обшуків і вручення підозр чиновникам та колишнім посадовцям у середу.  

Джерело: заява Сухачова

Пряма мова: "Сьогоднішні корупційні справи по топ-посадовцям це лише початок. Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду.

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Бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на ТОП-рівні. Але ця робота не припинялась й після початку повномасштабної агресії РФ. У Бюро ні на мить не забували, що корупція є не менш небезпечним ворогом для України ніж Росія".

Деталі: Сухачов заявив, що у роботі слідчих "ще багато цікавих матеріалів".

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Теми: СБУобшукиДБРпрокуратура
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