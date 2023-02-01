Директор ДБР слідом за Малюком і Костіним відрапортував про успіхи обшуків
Середа, 1 лютого 2023, 17:30
Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов назвав "лише початком" низку обшуків і вручення підозр чиновникам та колишнім посадовцям у середу.
Джерело: заява Сухачова
Пряма мова: "Сьогоднішні корупційні справи по топ-посадовцям це лише початок. Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду.
Бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на ТОП-рівні. Але ця робота не припинялась й після початку повномасштабної агресії РФ. У Бюро ні на мить не забували, що корупція є не менш небезпечним ворогом для України ніж Росія".
Деталі: Сухачов заявив, що у роботі слідчих "ще багато цікавих матеріалів".
Передісторія:
- Після масштабних обшуків у середу висловилися генеральний прокурор Андрій Костін і очільник СБУ Василь Малюк.
- 1 лютого стало відомо про низку обшуків, які проводять СБУ та ДБР та оголошення про підозру. Зокрема йдеться про обшуки в столичній податковій, у олігарха Ігоря Коломойського щодо "Укрнафти", у ексочільника МВС Арсена Авакова, у забудовника нардепа від забороненої ОПЗЖВадима Столара.
- Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповаловута колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.
- 23 січня Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
- Кабінет міністрів на засіданні у середу, 1 лютого, звільнив з посад виконуючого обов’язки очільника Державної митної служби Демченка Вячеслава та його заступника Шуцького Олександра, а також виконуючу обов'язків голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко.
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