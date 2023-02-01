Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Директор ДБР слідом за Малюком і Костіним відрапортував про успіхи обшуків

Олександр ШумілінСереда, 1 лютого 2023, 17:30
Фото: ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов назвав "лише початком" низку обшуків і вручення підозр чиновникам та колишнім посадовцям у середу.  

Джерело: заява Сухачова

Пряма мова: "Сьогоднішні корупційні справи по топ-посадовцям це лише початок. Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду.

Бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на ТОП-рівні. Але ця робота не припинялась й після початку повномасштабної агресії РФ. У Бюро ні на мить не забували, що корупція є не менш небезпечним ворогом для України ніж Росія".

Деталі: Сухачов заявив, що у роботі слідчих "ще багато цікавих матеріалів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУобшукиДБРпрокуратура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

відеоВдала засідка в тилу ворога: ЗСУ знищили модернізований танк і взяли в полон морпіхів РФ

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

відео"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

США дадуть Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: пришлють не раніше жовтня - ЗМІ

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Усі новини...
СБУ
Обшуки у нардепа з "батальйону Монако": СБУ перевіряє зв'язки зі схемами Медведчука
"Виконуємо завдання президента": голова СБУ пояснив масові обшуки і обіцяє продовження
СБУ викрила привласнення 40 мільярдів в "Укрнафті" та "Укртатнафті"
Останні новини
16:06
Півмільярда на обстеження: у Кличка оновили плани знесення “хрущовок”
15:59
відеоСобаку Бобі з Португалії визнали найстарішим псом в історії
15:44
відео, фотоСБУ потрусила митників: не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без "відкатів"
15:43
Розвідка Естонії: українські сили виграли час і у якийсь момент, ймовірно, підуть із Бахмута
15:41
Укрпошта відновила роботу 99% відділень на деокупованій частині Херсонщини
15:32
У Чорному морі немає російських "Калібрів" – ВМС
15:30
Міноборони узгодило місце для сервісного центру Bayraktar в Україні
15:29
В окупованому Маріуполі біля колишнього ЦУМу розвішали одяг для нужденних
15:23
Дрони для кордону: українці задонатили вже 1,6 мільйона, збір триватиме
15:02
фото, відео У Дніпрі затримали ексміліціонера і двох ексвійськових, які були агентами РФ
Усі новини...