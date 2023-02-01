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Росіяни не можуть знайти персонал до нової "адміністрації" Херсонщини – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 лютого 2023, 18:01
ВОЛОДИМИР САЛЬДО. ФОТО: FACEBOOK

Російські окупанти не можуть знайти працівників до нової "адміністрації" Херсонщини, яку перенесли на лівий берег Дніпра у листопаді.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "Росіяни не можуть знайти персонал для роботи у своїй окупаційній адміністрації (на Херсонщині - ред.). Тому фактично "адміністрація" продовжує працювати в попередньому режимі, де є Сальдо (гауляйтер Володимир Сальдо - ред.), який імітує діяльність, та є вказівки Москви, які виконують її ставленики".

Деталі: ЦНС наголошує, що окупанти створили на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини "цивільну адміністрацію" замість "військово-цивільної", щоб забезпечити ілюзію повернення до мирного життя. При цьому в регіоні досі діє "військовий стан".

Передісторія: 

  • 1 листопада російська окупаційна адміністрація Херсонської області перемістилася з Херсона південніше, до Скадовська.

Теми: Херсонська областьокупація
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