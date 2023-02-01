Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міжнародна федерація журналістів розгляне виключення представників РФ

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 18:56

Міжнародна федерація журналістів у середу висловила жаль через вихід представників чотирьох країн через присутність в організації Союзу журналістів Росії, й оголосила, коли буде розглянуте рішення про можливе виключення останніх.

Про це йдеться в заяві на сайті МФЖ, яку цитує "Європейська правда".

Там стверджується, що організація визнає право членів на добровільний вихід і продовжить залучати нових членів по всьому світу, "надаючи підтримку чинним членським організаціям та підтримуючи діалог, спрямований на захист прав журналістів та працівників ЗМІ".

Реклама:

Коментуючи питання виключення з МФЖ Союзу журналістів Росії, в організації зазначили, що вже відповідали на нього країнам, які вийшли, зокрема й на двох зустрічах у Копенгагені 20 вересня 2022 року та 27 січня 2023 року.

"Незважаючи на це, 19 грудня профспілки нордичних країн заявили, що не мають довіри до МФЖ, що вони не задоволені трьома питаннями: "Росія", "Прозорість" і "Демократія", – зазначається в заяві Міжнародної федерації журналістів.

Там додали, що механізм виключення СЖР було задіяно після того, як вона у жовтні 2022 року відкрила чотири представництва на анексованих Росією територіях України. Відповідно до статті 16 конституції МФЖ, це питання має спершу розслідувати генеральний секретар організації, після чого – доповісти виконавчому комітету.

ВІДЕО ДНЯ

"Звіт генерального секретаря буде представлений адміністративному комітету 9 лютого і розглянутий 22 лютого на позачерговій сесії виконавчого комітету, який має повноваження призупинити членство СЖР", – йдеться в повідомленні.

Напередодні представники Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії оголосили про вихід із Міжнародної федерації журналістів через питання до процесу прийняття рішень в організації, у тому числі й через те, що членами організації досі залишаються представники контрольованих Кремлем пропагандистських ресурсів. 

Медійники чотирьох нордичних країн пояснили свій вихід нібито недемократичними практиками, неетичним фінансуванням і тим, що МФЖ досі не вигнала зі свого складу представників російських держЗМІ.

Теми: РосіяЗМІмедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: