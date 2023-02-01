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Боррель запевнив, що відправка винищувачів в Україну не на порядку денному ЄС

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 19:45

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що відправка винищувачів в Україну наразі не стоїть на європейському порядку денному, після того як припустив, що це питання викликає розбіжності серед 27 держав-членів.

На зустрічі з журналістами в Брюсселі глава громадської дипломатії наполягав на тому, що постачання цього виду зброї є "дуже суперечливим" питанням серед держав-членів ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Ці заяви пролунали після того, як Франція заявила про готовність надати бойові літаки Києву, на відміну від інших союзників, таких як США, Німеччина та Велика Британія, які не обговорюють подібних кроків.

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"Моя робота полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і один з найкращих способів - не займати позицій, які можуть поставити його під загрозу", - підкреслив високий представник, заявивши, що зараз 27 держав-членів повинні зосередитися на тому, щоб дотримати свого слова і відправити танки, які вони обіцяли Україні.

Щодо ситуації з війною в Україні, Боррель зазначив, що Росія загрожує нападом з півночі, він не виключає, що це буде з території Білорусі, за допомогою якої вона розпорошить українські війська на фронті. "Я не думаю, що це станеться, але ніколи не знаєш", - сказав він, попередивши при цьому, що якщо Москва почне новий наступ, на будь-якому фронті, то це станеться до того, як західні танки потраплять в руки української армії.

Як повідомлялось, у понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.

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Теми: ЄСзброядопомога Україні
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