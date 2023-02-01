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Міністр оборони Британії відреагував на заклик Джонсона надати Україні винищувачі

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 22:15

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що надсилання винищувачів Україні "не було б правильним підходом", однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.

Таким чином він відреагував на заклик експрем’єра Бориса Джонсона надати Україні всю необхідну зброю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я займаюся цим питанням досить довго. І я навчився двом речам: ніколи нічого не включати і ніколи нічого не виключати", - сказав Бен Воллес з цього приводу.

Він зазначив, що в той час як ще прийнято "твердого рішення" з цього питання, він не вважає, що відправка літаків є "правильним підходом" на даний момент.

"Що зрушить цей конфлікт з мертвої точки цього року, так це здатність українців розгорнути західну зброю проти Росії", - сказав він.

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон висловився за надання Україні більшої кількості зброї, але уряд Великої Британії поки що дистанціювався від його коментарів.

Джонсон, який перебуває у Вашингтоні, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї. 

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"Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий-то один предмет зброї, ми в кінцевому підсумку робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України", - сказав Джонсон.

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Теми: Велика Британіязброяавіадопомога Україні
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