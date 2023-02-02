Британія: Війна і санкції підірвали роль Росії як надійного експортера зброї

Вторгнення в Україну та міжнародні санкції підірвали роль Росії як надійного експортера озброєнь.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку озброєнь зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із конфліктуючими потребами, Росія майже напевно віддасть перевагу розгортанню новостворених озброєнь для своїй військ в Україні, а не постачатиме їх партнерам-експортерам.

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Дефіцит комплектуючих, ймовірно, вплине на виробництво обладнання на експорт, такого як бронемашини, бойові вертольоти і системи протиповітряної оборони, стверджує британська розвідка.

Крім того, здатність Росії надавати послуги з підтримки наявних експортних контрактів, наприклад, щодо забезпечення запчастинами і технічного обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушена, принаймні, протягом наступних трьох-п'яти років.

У серпні розвідка Британії розповідала, що Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку через винятковий попит на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій.