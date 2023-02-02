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Розтрату держбюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ викрили і в Одеській ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 16:57
Розтрату держбюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ викрили і в Одеській ОВА
фото поліції

Чиновників Одеської обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті держбюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Національна поліція, голова Одеської ОВА Максим Марченко уTelegram

Деталі: Повідомляється, що на розтраті понад 7 мільйонів гривень з державного бюджету викрито керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації, а також директора підприємства.

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За даними слідства, посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів під час укладення трьохсторонніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних сил України.

 

Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах.

Серед підозрюваних: колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів та начальник відділу ОВА, а також директор ТОВ.

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У поліції деталізують, що на підставі рішення уряду на закупівлю продуктів було виділено 500 млн грн, а на закупівлю спеціального спор.ядження і військового обмундирування для підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади Одеси - понад 106 млн грн.

Замість того, аби спрямувати виділені Кабміном кошти на потреби місцевого населення та військових, посадовці обласної військової адміністрації розробили схему їх привласнення: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між всіма учасниками оборудки.

Встановлено, що у квітні 2022 року за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів.

"Але сума привласнених бюджетних коштів може бути в рази більшою, тож робота слідчих триває", - повідомив т.в.о голови Національної поліції України Іван Вигівський.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко відреагував на інформацію правоохоронців у своєму Telegram. "Хочу підкреслити, що недоторканих ні в адміністрації ні в області немає і кожен повинен і буде нести відповідальність за свої вчинки згідно законів України!", - написав він.

 

Теми: Одесавійнакорупція
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