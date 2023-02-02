Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро

Прем’єр-міністр стверджує, що вартість повоєнного відновлення втрат, понесених Україною через російську агресію, перевищила 600 млрд євро.

Про це він заявив у присутності президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналістів після спільного засідання Єврокомісії та уряду України, прем’єр заявив, що так зване "швидке відновлення" України треба розпочати вже зараз, не чекаючи на перемогу України.

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"Під час війни повна відбудова відновлення неможлива, але є необхідність швидкого відновлення. Ми не можемо не відновлювати енергопостачання, теплопостачання, водопостачання, лікарні тощо", - заявив Шмигаль, додавши, що Україна вже збирає кошти на це, і наполягає, що цей процес має співфінансуватися російськими конфіскованими грошима.

"Стадія швидкого відновлення, за оцінками, коштуватиме 17 млрд євро... Вже зібрано 3,5 млрд, ми ведемо перемовини про решту", - додав прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль навів також оцінки Світового банку та інших міжнародних установ щодо загальної вартості зруйнованої РФ інфраструктури.

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"На початок червня це було 350 млрд євро. На початок 2023 року може йтися про суму 600-750 млрд євро", - повідомив він.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель закликав столиці країн ЄС прискорити переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму $300 млрд для відновлення України.

Раніше повідомлялось, що Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів цього місяця, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.