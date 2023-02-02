Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

20 країн вимагають не допустити участі Росії в ПА ОБСЄ

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 19:15

Парламентарі 20 країн закликали Австрію заборонити російським делегатам брати участь у зустрічі ОБСЄ, яка відбудеться наприкінці цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у листі, який у четвер отримала агенція AFP.

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться у Відні 23-24 лютого, в річницю вторгнення Москви в Україну.

Члени національних парламентів 15 країн ЄС, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та самої України виступили проти участі Росії у цій зустрічі, закликавши Австрію заборонити в'їзд їхній делегації.

У листі, надісланому австрійському уряду, вони заявили, що Росія використає зустріч для "поширення дезінформації, фейкових новин та мови ненависті".

"Участь російських парламентарів у віденській сесії... буде сприйнята в Росії як її непряма легітимізація і частина повернення до "бізнесу як завжди", - йдеться в листі.

"Росія вважатиме, що вона може досягти своїх військових цілей без ризику остракізму, ізоляції та міжнародних санкцій" – стверджують парламентарі.

ВІДЕО ДНЯ

У листі зазначається, що минулого року Британія і Польща заблокували участь російських делегатів у парламентських засіданнях ОБСЄ в цих двох країнах.

Посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк заявив у заяві, надісланій AFP, що Росія повинна бути позбавлена "можливості влаштувати велике пропагандистське шоу".

Австрія, де базується ОБСЄ та багато інших міжнародних організацій, "зобов'язана за міжнародним правом надавати в'їзд делегатам усіх країн-учасниць ОБСЄ", - заявила речниця міністерства закордонних справ Австрії в інтерв'ю агентству AFP.

"Це не запрошення Австрії, а офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ... Санкції ЄС передбачають виняток із заборони на в'їзд саме для таких випадків", - сказала вона.

Але вона додала, що в'їзд був дозволений "виключно з метою участі у засіданні". Вона підтвердила, що Австрія отримала цього листа.

Теми: ОБСЄРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

Усі новини...
ОБСЄ
ОБСЄ вимагає від Росії повернути вкрадені автомобілі спостерігачів
Генсек ОБСЄ проти виключення РФ з організації
ЄС надасть 1,2 млн євро на розмінувальну роботу ОБСЄ в Україні
Останні новини
18:04
Критичну інфраструктуру в Одесі під'єднали до електропостачання
17:47
Китай постачає РФ технології, потрібні для ведення війни в Україні - WSJ
17:35
оновленоДруга повітряна тривога по всій Україні тривала близько 40 хвилин
17:09
Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України
17:04
Україна готова сприяти транспортуванню природного газу з Каспію до ЄС
16:40
У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін
16:34
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
16:29
Латвія збудувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю
16:21
відеоУкраїна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу
16:03
У НГУ назвали перелік соціальних гарантій штурмовикам "Гвардії наступу"
Усі новини...