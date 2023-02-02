20 країн вимагають не допустити участі Росії в ПА ОБСЄ

Парламентарі 20 країн закликали Австрію заборонити російським делегатам брати участь у зустрічі ОБСЄ, яка відбудеться наприкінці цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у листі, який у четвер отримала агенція AFP.

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться у Відні 23-24 лютого, в річницю вторгнення Москви в Україну.

Члени національних парламентів 15 країн ЄС, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та самої України виступили проти участі Росії у цій зустрічі, закликавши Австрію заборонити в'їзд їхній делегації.

У листі, надісланому австрійському уряду, вони заявили, що Росія використає зустріч для "поширення дезінформації, фейкових новин та мови ненависті".

"Участь російських парламентарів у віденській сесії... буде сприйнята в Росії як її непряма легітимізація і частина повернення до "бізнесу як завжди", - йдеться в листі.

"Росія вважатиме, що вона може досягти своїх військових цілей без ризику остракізму, ізоляції та міжнародних санкцій" – стверджують парламентарі.

ВІДЕО ДНЯ

У листі зазначається, що минулого року Британія і Польща заблокували участь російських делегатів у парламентських засіданнях ОБСЄ в цих двох країнах.

Посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк заявив у заяві, надісланій AFP, що Росія повинна бути позбавлена "можливості влаштувати велике пропагандистське шоу".

Австрія, де базується ОБСЄ та багато інших міжнародних організацій, "зобов'язана за міжнародним правом надавати в'їзд делегатам усіх країн-учасниць ОБСЄ", - заявила речниця міністерства закордонних справ Австрії в інтерв'ю агентству AFP.

"Це не запрошення Австрії, а офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ... Санкції ЄС передбачають виняток із заборони на в'їзд саме для таких випадків", - сказала вона.

Але вона додала, що в'їзд був дозволений "виключно з метою участі у засіданні". Вона підтвердила, що Австрія отримала цього листа.