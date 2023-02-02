Генштаб: Росіяни збираються мінувати мости і дамби біля Тавільжанки на Харківщині

За даними Генерального штабу Збройних сил України, в районі Тавільжанки у Харківській області російські загарбники планують руйнувати дороги, мости й дамби.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 2 лютого

Дослівно: "В районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів".

Інші деталі: Крім того, за даними Генштабу, на тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації.

Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями з подальшим призовом на військову службу до лав окупаційної армії.