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Україна почне підготовку до переговорів про вступ у ЄС, рішення закріплять на саміті – Стефанішина

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 19:40

На саміті Україна-ЄС у п’ятницю українська сторона задекларує початок підготовки до переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це в етері телемарафону заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Європейська правда".

"Президентка Європейської комісії сьогодні офіційно вручила президенту звіт про готовність України до перемовин і відповідність українського законодавства європейському законодавству (йдеться про відповідь Єврокомісії на другу частину опитувальника)", – зазначила урядовиця.

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"Ми також оголосили (на спільному засіданні уряду України й Єврокомісії), що починаємо оцінку й підготовку переговорних позицій з усіх 35 розділів майбутньої угоди про приєднання до ЄС", – додала вона.

За словами Стефанішиної, йдеться про "дуже проривне рішення", яке буде закріплене за підсумками саміту Україна-ЄС у п’ятницю.

Віцепрем’єрка додала, що завтрашній захід буде присвячений обговоренню "питань перемоги" України.

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"Буде обговорюватись "формула миру", будуть обговорюватись питання саміту миру, посилення санкційного тиску і, безумовно, політичні реформи в межах виконання семи рекомендацій Єврокомісії й тих очікувань, які ми маємо на весну, коли Європейський Союз представить свою оцінку", – пояснила вона.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Очікується, що після саміту лідери України та ЄС письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

Теми: ЄСпереговори
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