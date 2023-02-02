Yasno: Поки погода тепла – світла трохи більше

Жителі Києва та Дніпропетровщини наразі отримують більше електроенергії через теплу погоду.

Джерело: гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко

Пряма мова: "Поки погода тепла, ми маємо трошки більше світла. На завтра обмеження такі 1080 МВт на день та 692 МВт вночі (в Києві - ред.), 1328 МВт вдень і 1262 МВт вночі (на Дніпропетровщині - ред.)

Деталі: Крім того, Коваленко розповів, як формується сума у рахунку за світло. За його словами, у цьому процесі все залежить від споживача. Все, що потрібно – вчасно передати показання лічильника.

Пряма мова: "ОСР розраховує обсяг споживання клієнта, передає ці дані YASNO, ми множимо обсяг на тариф, враховуємо переплату чи заборгованість та виставляємо кінцевий рахунок.

Жодної магії та хитрощів. Клієнти, які регулярно передають показання, це знають і зазвичай не мають питань до суми у рахунку".

Больше деталей: Він повідомив, що за грудень не передали показання 34% киян та 29% жителів Дніпропетровщини. Тому ОСР розраховує їх обсяг споживання "по середньому". Тобо показники можуть суттєво відрізнятися від того, що по факту використав клієнт.