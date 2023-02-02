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Двоє волонтерів із Норвегії отримали поранення під час обстрілу Бахмута

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 22:35

Під час обстрілу міста Бахмут на Донеччині в четвер отримали поранення двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Сьорсвен Трелвік і Сімон Йонсен.

Про це їхні родичі та сам Йонсен розповіли в коментарі VG, пише "Європейська правда".

За словами Йонсена, він із Трелвіком у четвер уранці отримали завдання евакуювати кількох людей, що постраждали від обстрілів. Після того як медики приїхали на вказане місце, російські війська відкрили по них обстріл.

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"Вони двічі бомбили по одному й тому ж місцю. Потім почали (обстріл) району, коли побачили, що ми вижили", – сказав доброволець і додав, що кілька інших людей, що були з ним і Трелвіком, загинули.

 
Сандер Сьорсвен Трелвік (ліворуч, до поранення) і Сімон Йонсен
ФОТО: VG

Мати Трелвіка розповіла, що той отримав опіки 30-40% тіла й має осколкові поранення, але внутрішні органи залишились неушкодженими. Його разом із Йонсеном відправили до шпиталю міста Дніпра на лікування.

Жінка додала, що норвезька влада готує евакуацію поранених через Польщу на батьківщину.

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У міністерстві закордонних справ Норвегії повідомили VG, що їм відомо про ситуацію, але від подробиць відмовились.

Бахмут, на який здійснюють постійні атаки найманці приватної військової компанії "Вагнера", залишається однією з найгарячіших "точок" на фронті протягом останніх кількох місяців. Росія стверджує, що взяла місто в оперативне оточення, що українська сторона заперечує.

Теми: НорвегіявійнаволонтериБахмут
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