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Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 4

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 00:40
НАСЛІДКИ РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ У КРАМАТОРСЬКУ. ФОТО ОЧЕВИДЦЯ, НАДАНЕ УП

З-під завалів зруйнованого ракетою РФ житлового будинку у м. Краматорськ Донецької області дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв від російського удару зросла до 4 осіб.

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook

Пряма мова: "Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки".

Передісторія:

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Теми: Краматорськракетний ударжертви
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