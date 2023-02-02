Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 4
Четвер, 2 лютого 2023, 23:40
З-під завалів зруйнованого ракетою РФ житлового будинку у м. Краматорськ Донецької області дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв від російського удару зросла до 4 осіб.
Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook
Пряма мова: "Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки".
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Передісторія:
- 1 лютого росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках м. Краматорськ. Ракета фактично повністю зруйнувала один будинок.
- Станом на ранок 2 лютого повідомлялося про 3 загиблих під руїнами будинку.
- 2 лютого росіяни знову завдали ракетного удару по Краматорську. У результаті удару пошкоджено 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автівки.