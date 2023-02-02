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Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 4

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 23:40
Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 4
НАСЛІДКИ РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ У КРАМАТОРСЬКУ. ФОТО ОЧЕВИДЦЯ, НАДАНЕ УП

З-під завалів зруйнованого ракетою РФ житлового будинку у м. Краматорськ Донецької області дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв від російського удару зросла до 4 осіб.

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook

Пряма мова: "Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки".

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Теми: Краматорськракетний ударжертви
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