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Харківщина: росіяни обстріляли Барвінкове – загинули два брати, їхній батько поранений

Олена РощінаП'ятниця, 3 лютого 2023, 09:44
Обстріл Барвінкове, фото з Телеграм Олега Синєгубова

Внаслідок ранкового обстрілу міста Барвінкове у Харківській області загинули двоє чоловіків, які були братами, а їхній літній батько був поранений.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований".

 
 

Інші деталі: Протягом минулої доби російські війська продовжували масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі.

У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці.

Триває гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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