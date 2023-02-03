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У Бундестазі виступили за приєднання України до ЄС протягом 5-6 років

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 10:21

Голова Європейського комітету Бундестагу Антон Гофрайтер висловився за вступ України до ЄС протягом наступних п'яти-шести років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Вступ раніше був би "скоріше нереальним", сказав Гофрайтер. Але він "також вважає, що це не повинно бути десять років".

Як зазначив політик "Зелених", важко уявити собі прийняття до ЄС країни, яка все ще перебуває у стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Гофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоб відповідати умовам вступу.

"Не можна сказати, що в Україні все добре з точки зору стану держави", - сказав він. Серед проблем Гофрайтер назвав корупцію, верховенство права та свободу ЗМІ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.

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Очікується, що після саміту лідери України та ЄС письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

Читайте також: Саміт на половині шляху: як Україна виконує 7 вимог до кандидата у члени ЄС.

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Теми: НімеччинаУкраїнаЄСєвроінтеграція
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