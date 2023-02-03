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У Бундестазі виступили за приєднання України до ЄС протягом 5-6 років

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 09:21

Голова Європейського комітету Бундестагу Антон Гофрайтер висловився за вступ України до ЄС протягом наступних п'яти-шести років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Вступ раніше був би "скоріше нереальним", сказав Гофрайтер. Але він "також вважає, що це не повинно бути десять років".

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Як зазначив політик "Зелених", важко уявити собі прийняття до ЄС країни, яка все ще перебуває у стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Гофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоб відповідати умовам вступу.

"Не можна сказати, що в Україні все добре з точки зору стану держави", - сказав він. Серед проблем Гофрайтер назвав корупцію, верховенство права та свободу ЗМІ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Очікується, що після саміту лідери України та ЄС письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

Читайте також: Саміт на половині шляху: як Україна виконує 7 вимог до кандидата у члени ЄС.

Теми: НімеччинаУкраїнаЄСєвроінтеграція
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