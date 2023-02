Президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі у саміті Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах, додавши фото з Софіївської площі.

"Знову у Києві - на саміт ЄС-Україна разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Наша рішучість не ослабне. Також ми будемо підтримувати вас у кожному кроці на шляху до ЄС", - написав він вітання українцям.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ