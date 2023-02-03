Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 10:20

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі у саміті Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах, додавши фото з Софіївської площі. 

"Знову у Києві - на саміт ЄС-Україна разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Наша рішучість не ослабне. Також ми будемо підтримувати вас у кожному кроці на шляху до ЄС", - написав він вітання українцям.

Реклама:

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що центральним питанням саміту Україна-ЄС у Києві буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 2 лютого у Києві відбулася не менш масштабна подія – спільне засідання уряду України та Європейської комісії, на яке приїхали 16 членів Єврокомісії – більшість її складу – включно з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. 

Подібні поїздки колегії Єврокомісії є безпрецедетною подією. 

Про те, що відбулося у день цього візиту, "ЄвроПравда" розповідає у статті Комісія по-київськи: про що домовився та що почув уряд України під час візиту 16 єврокомісарів

Теми: ЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: