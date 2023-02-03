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Президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 11:20

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі у саміті Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах, додавши фото з Софіївської площі. 

"Знову у Києві - на саміт ЄС-Україна разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Наша рішучість не ослабне. Також ми будемо підтримувати вас у кожному кроці на шляху до ЄС", - написав він вітання українцям.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що центральним питанням саміту Україна-ЄС у Києві буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

Нагадаємо, 2 лютого у Києві відбулася не менш масштабна подія – спільне засідання уряду України та Європейської комісії, на яке приїхали 16 членів Єврокомісії – більшість її складу – включно з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. 

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Подібні поїздки колегії Єврокомісії є безпрецедетною подією. 

Про те, що відбулося у день цього візиту, "ЄвроПравда" розповідає у статті Комісія по-київськи: про що домовився та що почув уряд України під час візиту 16 єврокомісарів

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Теми: ЄСУкраїна
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