Президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі у саміті Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах, додавши фото з Софіївської площі.

"Знову у Києві - на саміт ЄС-Україна разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Наша рішучість не ослабне. Також ми будемо підтримувати вас у кожному кроці на шляху до ЄС", - написав він вітання українцям.

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Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що центральним питанням саміту Україна-ЄС у Києві буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 2 лютого у Києві відбулася не менш масштабна подія – спільне засідання уряду України та Європейської комісії, на яке приїхали 16 членів Єврокомісії – більшість її складу – включно з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Подібні поїздки колегії Єврокомісії є безпрецедетною подією.

Про те, що відбулося у день цього візиту, "ЄвроПравда" розповідає у статті Комісія по-київськи: про що домовився та що почув уряд України під час візиту 16 єврокомісарів