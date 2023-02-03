Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова: майже 50% вважають анексію РФ територій України незаконною, біля 35% вірять роспропаганді

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 12:18

Серед жителів Молдови суттєво розходяться думки щодо війни Росії проти України, втім, переважає частка тих, хто називає винуватцем агресії Росію, а спроби анексії українських територій - незаконними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від CBS-Research, результати якого наводить Newsmaker.

Опитування продемонструвало, що частина респондентів вважають "особливим" статус Криму, порівняно з іншими окупованими РФ територіями України.

Так, 42% вважають, що Крим - територія України, 34,5% - що це територія Росії, 23,5% не визначилися. Водночас "приєднання" Росією окупованих Луганщини й Донеччини після псевдореферендумів незаконним вважають вже 49,8% опитаних. 23,5% вважають, що Росія мала право це зробити, 26,7% - не визначилися з відповіддю. 

Найбільша частка респондентів - 39,6% - вважають війну неспровокованим і безпідставним вторгненням Росії. 22% вірять, що Кремль "захищає народні республіки Донбасу від України", 12% - що Росія нібито "звільняє Україну від нацистів", 1% - що Росія "захищається", і 22% не змогли визначитися з відповіддю.

25,1% респондентів вважають винним у війні особисто президента РФ, Росію загалом - 17%; 17,7% покладають провину на США, 11,8% — на Україну, 9% - на НАТО. Порівняно з попередніми опитуваннями, скоротилася частка тих, хто вважає винуватцем особисто Путіна - так, у березні такої думки дотримувалися 34,2%. 

Опитування проводили 17-26 січня методом телефонного інтерв’ю серед 1001 респондента.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Грузії одне з останніх опитувань засвідчило, що винуватцем війни в Україні 54% вважають Росію, 25% - особисто Путіна; 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3%. 

Читайте УП В Google News

Теми: МолдоваУкраїнавійнаКрим
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоРосіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати

Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

доповненоЗеленський позбавив українського громадянства Клюєва, Табачника й Клименка

США збили китайський шпигунський аеростат

Усі новини...
Молдова
У Молдові відповіли Лаврову на спекуляції про "другу Україну"
У молдовських Бричанах у грудні впала ракета С-300
Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах країни
Останні новини
09:52
Британська розвідка: Становище у Бахмуті для українських сил ускладнюється
09:25
фотоНа Донеччині збили БПЛА, який корегував вогонь російських артилеристів
08:56
ЗСУ ліквідували ще 700 окупантів
08:51
"Вбили 11 моїх сусідів". Історія виживання в окупованій Бучі
08:29
оновленоРосіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА
08:21
Чи можуть лампи для манікюру спричинити рак – відповіді лікарів
07:43
фотоЧилі охопили масштабні лісові пожежі, є загиблі і багато постраждалих
07:08
Лікувати поранених окупантів у Світлодарськ приїхали медики з Якутії – штаб
06:37
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів – зведення
06:22
Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу
Усі новини...