Молдова: майже 50% вважають анексію РФ територій України незаконною, біля 35% вірять роспропаганді

Серед жителів Молдови суттєво розходяться думки щодо війни Росії проти України, втім, переважає частка тих, хто називає винуватцем агресії Росію, а спроби анексії українських територій - незаконними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від CBS-Research, результати якого наводить Newsmaker.

Опитування продемонструвало, що частина респондентів вважають "особливим" статус Криму, порівняно з іншими окупованими РФ територіями України.

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Так, 42% вважають, що Крим - територія України, 34,5% - що це територія Росії, 23,5% не визначилися. Водночас "приєднання" Росією окупованих Луганщини й Донеччини після псевдореферендумів незаконним вважають вже 49,8% опитаних. 23,5% вважають, що Росія мала право це зробити, 26,7% - не визначилися з відповіддю.

Найбільша частка респондентів - 39,6% - вважають війну неспровокованим і безпідставним вторгненням Росії. 22% вірять, що Кремль "захищає народні республіки Донбасу від України", 12% - що Росія нібито "звільняє Україну від нацистів", 1% - що Росія "захищається", і 22% не змогли визначитися з відповіддю.

25,1% респондентів вважають винним у війні особисто президента РФ, Росію загалом - 17%; 17,7% покладають провину на США, 11,8% — на Україну, 9% - на НАТО. Порівняно з попередніми опитуваннями, скоротилася частка тих, хто вважає винуватцем особисто Путіна - так, у березні такої думки дотримувалися 34,2%.

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Опитування проводили 17-26 січня методом телефонного інтерв’ю серед 1001 респондента.

Нагадаємо, у Грузії одне з останніх опитувань засвідчило, що винуватцем війни в Україні 54% вважають Росію, 25% - особисто Путіна; 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3%.