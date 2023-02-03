Резніченка позбавили депутатства в Дніпропетровській облраді

Колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка звільнили від депутатства в обласній раді на підставі його заяви.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На сесії 3 лютого відповідне рішення підтримали 92 депутати, один був "проти", четверо утрималися.

Валентин Резніченко був обраний до Дніпропетровської обласної ради за списками від партії "Пропозиція".

Журналісти виявили зв'язок між Валентином Резніченком і Яною Хлантою – співвласницею компанії "Будінвест Інжиніринг", причетної до оборудок з бюджетними коштами на ремонтах доріг.

Валентин Резніченко та фітнестренерка Яна Хланта, чия фірма лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області, пов’язані з консультантом "Великого будівництва" Юрієм Голиком.

24 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

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Валентин Резніченко очолював Дніпропетровську ОВА двічі: 2015-2019 року – за президентства Петра Порошенка та з грудня 2020 по січень 2022 року – за президентства Володимира Зеленського.

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