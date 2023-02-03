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Резніченка позбавили депутатства в Дніпропетровській облраді

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 14:22
Валентин Резніченко, фото Офісу президента

Колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка звільнили від депутатства в обласній раді на підставі його заяви. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На сесії 3 лютого відповідне рішення підтримали 92 депутати, один був "проти", четверо утрималися.

Валентин Резніченко був обраний до Дніпропетровської обласної ради за списками від партії "Пропозиція".

Журналісти виявили зв'язок між Валентином Резніченком і Яною Хлантою – співвласницею компанії "Будінвест Інжиніринг", причетної до оборудок з бюджетними коштами на ремонтах доріг.

Валентин Резніченко та фітнестренерка Яна Хланта, чия фірма лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області, пов’язані з консультантом "Великого будівництва" Юрієм Голиком.

24 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

ВІДЕО ДНЯ

Валентин Резніченко очолював Дніпропетровську ОВА двічі: 2015-2019 року – за президентства Петра Порошенка та з грудня 2020 по січень 2022 року – за президентства Володимира Зеленського.

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Теми: Дніпропетровська областьДніпро
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