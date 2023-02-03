У Чорному морі немає російських "Калібрів" – ВМС
П'ятниця, 3 лютого 2023, 15:32
Станом на 3 лютого Росія не вивела у Чорне море жодного носія крилатих ракет "Калібр".
Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook
Дослівно ВМС: "У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр"".
Деталі: Повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.
У Середземному морі стоять 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
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