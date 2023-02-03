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Зеленський пообіцяв "не втратити жодного дня" задля переговорів про вступ в ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 16:22

Президент Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС 3 лютого у Києві зафіксував, що метою України на шляху до Євросоюзу є початок переговорів про вступ, і він пообіцяв у цьому зв’язку "не втратити жодного дня".

Про це йдеться у офіційному Telegram-каналі глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішній саміт Україна-ЄС – вагомий символ того, що ми здолаємо будь-які перешкоди для зміцнення нашого партнерства та інтеграції. Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС", - сказав президент.

"Я в цьому дуже зацікавлений. Ми, на жаль, дуже швидкі. Навіть може здатись, що надшвидкі. Але ми дійсно цього хочемо. Ми думаємо про це і мріємо", - додав Зеленський.

Напередодны президент заявив, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.

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Теми: ЗеленськийЄСУкраїнаєвроінтеграція
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