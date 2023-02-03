Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 16:38

Одним із підсумків саміту Україна-ЄС стала згода Брюсселя надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата.

Про це йдеться у підсумковому документі саміту, коментований переклад якого публікує "Європейська правда".

Раніше ЄС наполягав, що оцінка, яка буде надана Україні, з’явиться лише восени; зокрема, про це заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пояснюючи, що навесні комісія підготовить лише "усний звіт для країн-членів ЄС".

Реклама:

Між тим, не маючи офіційного документа від ЄС з оцінкою виконання та описом проблем, Україна не може виконати "роботу над помилками" щодо втілення семи критеріїв. Це своєю чергою загрожувало тим, що переговори про членство не могли розпочатися у 2023 році. Між тим 2024 є роком зміни складу Єврокомісії.

Утім, оприлюднене рішення саміту вирішує цю проблему: ЄС погодився покласти "усний звіт" на папір та офіційно передати Україні.

"Ми беремо до уваги намір Комісії надати оновлену інформацію навесні 2023 року, яку також буде передано Україні відповідними каналами", - йдеться у документі.

ВІДЕО ДНЯ

Володимир Зеленський також заявив про очікування щодо початку переговорів про членство.

"Розпочати переговори про членство у 2023 році – це наша мета. Навіть не мета, а ціль", - наголосив він.

Дивіться пояснення про підсумки саміту: Звільнення Криму, шлях до ЄС, гроші на зброю. Головне з саміту Україна-ЄС

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: