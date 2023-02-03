У курс історії російських вишів включили вторгнення РФ в Україну
Російське міністерство науки та вищої освіти затвердило концепцію викладання у вишах курсу історії, який охопить період від Давньої Русі до вторгнення в Україну.
Джерело: російська служба BBC
Дослівно: "Необхідність нового загального "стандарту" для вишів у документі пояснюють прагненням прибрати "різнобій у підходах до добору змісту, у трактуваннях і концепціях щодо як історії Росії загалом, так і багатьох актуальних проблем минулого".
Деталі: Не заважаючи на те, що автори вказують на "науковість" історичного підходу, програма курсу однозначно трактує події, як їх розуміє президент країни-агресора Володимир Путін.
Зокрема, стверджується, що вторгнення було неминучим, оскільки керівництво України перетворило країну на так звану "анти-Росію". Цим терміном Путін неодноразово виправдовував військову агресію проти України.
Повідомляється, що наприкінці минулого року в Росії було затверджено освітні програми для шкіл. Зокрема, передбачено обов'язкові уроки про вторгнення.
Передісторія:
- Російське Міністерство освіти повідомило, що планує переписати підручники історії для шкіл уже на початку 2023 року.
- Раніше російське Міносвіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.
- Підручник історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України, має з'явитися в російських школах із наступного навчального року – восени 2023-го.