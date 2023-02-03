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У курс історії російських вишів включили вторгнення РФ в Україну

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 лютого 2023, 17:56
Володимир Путін, фото: Getty Images

Російське міністерство науки та вищої освіти затвердило концепцію викладання у вишах курсу історії, який охопить період від Давньої Русі до вторгнення в Україну.

Джерело: російська служба BBC

Дослівно: "Необхідність нового загального "стандарту" для вишів у документі пояснюють прагненням прибрати "різнобій у підходах до добору змісту, у трактуваннях і концепціях щодо як історії Росії загалом, так і багатьох актуальних проблем минулого".

Деталі: Не заважаючи на те, що автори вказують на "науковість" історичного підходу, програма курсу однозначно трактує події, як їх розуміє президент країни-агресора Володимир Путін.

Зокрема, стверджується, що вторгнення було неминучим, оскільки керівництво України перетворило країну на так звану "анти-Росію". Цим терміном Путін неодноразово виправдовував військову агресію проти України.

Повідомляється, що наприкінці минулого року в Росії було затверджено освітні програми для шкіл. Зокрема, передбачено обов'язкові уроки про вторгнення.

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Теми: РосіявійнаісторіяУкраїна
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