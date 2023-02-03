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Посадовців Міноборони підозрюють у розкраданні понад 5,4 млн грн на казармах

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 17:17
Посадовців Міноборони підозрюють у розкраданні понад 5,4 млн грн на казармах
Фото: СБУ

Посадовців Міноборони підозрюють у розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм для українських захисників на Миколаївщині. 

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За даними слідства, що керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом організували схему розкрадання понад понад 5,4 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які виділили ще у 2017 році.

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СБУ повідомляє, що керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт. 

Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

Відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми "вивели у тінь". 

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Таким чином, казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців. Будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти розкрадання.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання 9 фігурантів у Києві та Вінниці, вилучивши документацію з доказами.

 

Працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Теми: МіноборониСБУпрокуратураЗбройні сили
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