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Штурмовики РФ спробували прорватись до Бахмута: зазнали втрат і відступили – ДПСУ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 19:06
Штурмовики РФ спробували прорватись до Бахмута: зазнали втрат і відступили – ДПСУ
Фото: ДПСУ

Російські штурмовики 2 лютого спробували прорвати лінію оборони прикордонного підрозділу в передмісті Бахмута – втратили людей і відступили.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Прикордонники повідомляють, що окупанти планували потрапити у забудову й закріпитися. На початку бою переважаючі сили ворога вклинились у захисний рубіж та спробували відшукати дроном позиції українських захисників. Дрон прикордонники вислідкували та поцілили зі стрілецької зброї.

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Захисники здійснили маневр й викликали вогневу підтримку. Мінометний наліт скоротив чисельну перевагу нападників. Аби вберегтися, піхота країни-агресора розсіялась по навколишнім спорудам.

У ДПСУ повідомляють, що вибивати ворога з будівель довелося "гранатами, вогнем з автоматів та групової зброї". У ближньому бою українські захисники локалізувати прорив й витіснили ворожі сили.

Російські штурмовики були змушені відступити. Ворог втратив 9 осіб вбитими й орієнтовно 20 пораненими.

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Теми: Прикордонна службаБахмут
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